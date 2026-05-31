東南アジア・ラオス中部で水没した洞窟の奥に閉じ込められていた住民7人のうち、これまでに5人が救出されました。ラオス中部では5月20日、金の採掘のため洞窟に入った7人が大雨による増水で入り口がふさがれ閉じ込められました。このうち5人は27日に洞窟内で発見されたものの、水位が高いため救出が難しく閉じ込められたままでしたが、29日に男性1人が救出され、30日には残る4人も救出されました。現地で救助活動に参加している水