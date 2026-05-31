「ミスFLASH2024 グランプリ」の宮川みやびが、『グラビアザテレビジョン』（発売中）に初登場。Hカップとヒップ100センチのマシュマロボディーを武器に、“グラビア界の二刀流”として注目を集める宮川が、新たな魅力を披露している。【写真】マシュマロボディーを武器に初登場した宮川みやび宮川は2026年5月よりゼロイチファミリアに所属。ニコニコ生放送などのライブ配信を中心に、「ポンコツびぃちゃん」の愛称で親しまれ