タレントの森脇健児（59）が28日、自身のXを更新。元SMAPのメンバーでオートレーサーの森且行（52）と約30年ぶりに再会したと報告し、2ショットを披露した。【写真】「すげえ！森くんだ」「エモいです」“30年ぶり”2ショットが公開された森且行＆森脇健児森脇は「森且行くんに30年ぶりに会えた!!!全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！」とつ