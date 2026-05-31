「アジア安全保障会議」が開かれているシンガポールを訪問中の小泉防衛大臣は、アメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産を加速させる方針で一致しました。小泉防衛大臣は「ミサイルの共同開発・共同生産を含む日米協力の取り組みをさらに加速させていくためのイニシアチブとして、『オペレーション・スーパーチャージ』を提案し、具体的な方策について議論をしました」と述べました。小泉大臣とヘグセス長官