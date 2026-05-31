30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、同日のオリックス戦で第3号本塁打を放った中日・石川昂弥について言及した。石川は0−0の2回二死走者なしの第1打席、先発・田嶋大樹が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートを左中間スタンドに放り込んだ。坂口氏は石川について「みんなの期待値、首脳陣を含め、ファンの期待値も高い選手。今日のホームランは、コース飛距離を見