お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が28日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）にゲスト出演。年齢を重ねても克服できず、むしろ苦手意識が増しているという意外な弱点を明かした。今回は「おっさんに学ぼう!ゴチ」と題して放送され、スペイン料理店を舞台に行われた。進行を務める羽鳥慎一アナウンサーから「年齢を重ねても、まだ苦手だなというものは?」と質問された大悟。「苦手なもの…ジェッ