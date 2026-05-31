台風6号は明日1日(月)から2日(火)にかけて、強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨、高潮に警戒が必要です。また、3日(水)から4日(木)には西日本や東日本にも影響を及ぼす見通しです。台風6号「強い」勢力で沖縄へ台風6号は、31日(日)午前3時現在、沖縄の南を北北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。このあと台風6号は、発達しながら北上