台風シーズンを前に荒川の氾濫を想定した大規模な訓練が行われました。東京・板橋区の荒川河川敷で行われた訓練では、東京消防庁の職員など約600人が参加しました。訓練は川が氾濫した想定で行われ、2026年から導入された四足歩行ロボットも投入され、倒壊した建物に逃げ遅れた人がいないか捜索しました。