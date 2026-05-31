栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役の少年を紹介した疑いでリクルーター役とみられる男子高校生が新たに逮捕されました。この事件に絡む逮捕者は7人目です。この事件は5月14日、上三川町の住宅で、住人の富山英子さん（69）が殺害されたものです。これまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、そして、実行役の少年4人が逮捕されていますが、警察は30日新たに、神奈川・相模原市に住む18歳の男子高校生