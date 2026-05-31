京都市立伏見工業高（現・市立京都工学院高）ラグビー部を監督として全国高校大会優勝に導き、２９日に８３歳の生涯を閉じた山口良治さん。情熱的に生徒と向き合い、「泣き虫先生」の愛称で親しまれた人柄に接したゆかりの人たちは突然の訃報（ふほう）を悲しんだ。（山下佳穂、林美佑）教え子で京都工学院高ラグビー部監督の大島淳史さん（４３）は今月２０日に山口さんの自宅を訪問。３１日に京都市内で行われる府高校総体の