台風6号が週明けあす6月1日（月）以降、日本列島を縦断する見通しです。沖縄から次第に東北にかけてと広い範囲で大荒れの天気になりそうです。大雨災害や暴風災害に厳重な警戒が必要です。【写真を見る】【台風6号】日本列島を縦断へあす〜あさっては強い勢力で沖縄本島・奄美を直撃本州付近は台風接近前から警報級大雨のおそれ■5月最終日は約300地点で真夏日予想5月最終日のきょう31日（日）は、まだ高気圧に覆われて晴れる