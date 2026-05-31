高市総理大臣は、北朝鮮による拉致問題の解決に向け「私の代で突破口を開く」と強調しました。拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」が30日、東京都内で開かれました。高市総理：金正恩（キム・ジョンウン）総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開いて、拉致問題を解決する。高市総理は首脳会談の実現に意欲を示し、「双方の国民、人民のため、未来の若者たちのために、勇気ある一