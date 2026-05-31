伝説のパンクバンドTHE BLUE HEARTS（ザ・ブルーハーツ）ボーカルで、ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）の弟で俳優、甲本雅裕（60）が5月30日、自身のインスタグラムを更新。幼少期に実家前で撮影した写真を掲載した。雅裕は「家族僕の実家はクリーニング屋じゃったアイロンをかけるオトンの背中オトンを手伝いながら夕食をつくるオカン兄ちゃんが爆音でレコードを聴く音テレビ見ながらおやつを食べとる僕その時は