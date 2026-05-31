きょう5月31日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、小池徹平が登場！テレビ初公開となるパパとしての姿を、600点以上のプライベートショットから辿りつつ、家族への愛とともに全力で過ごしてきた6年間を回顧。かけがえのない時間のなかで成長を遂げる息子たちの姿や、常に自身を思いやりつづける妻からの手紙に、目から涙が溢れる。◆限られた時間に全力で向き合うパパとしての姿現在小学校1年生と