お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が28日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）にゲスト出演。スペイン料理店でのほろ苦い思い出を振り返った。今回は「おっさんに学ぼう!ゴチ」と題して放送され、舞台はスペイン料理店だった。大悟は「スペイン料理!?」と露骨に渋い表情を浮かべた。続けて「相性悪いのよ…スペイン料理と」と自信なさげだった。その理由として、「東京出てきたばっかりの時に、カ