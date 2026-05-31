タレントの時東ぁみ（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。【写真】「朝いつも通り寝ている姿で…」愛犬・チャッピーくんの死を報告した時東ぁみ時東は「本日5/30 15歳4ヶ月 息子であり、彼氏であり、私の一部であった愛犬チャッピーくんが天国へ」と報告した。「昨日の夜もしっかりご飯を食べて、おやすみのチューをして…朝いつも通り寝ている姿で息を引き取ってました」とつづった。「生前、チ