吉川愛がテレビ朝日連続ドラマ初主演を務める『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）が、7月より放送されることが決定した。【写真】吉川愛、15cmばっさりヘアカットでイメチェン「可愛すぎ」「似合いすぎてる」本作は、孫娘が持ち込む謎を認知症の祖父が解き明かす、これまでにない安楽椅子探偵ミステリー。楓の周囲で起きた不可解な出来事をはじめ、友人が巻き込まれた難事件、知り合いの刑事から依頼