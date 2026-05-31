THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム21日から4日間、栃木・カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。女子棒高跳びでは、日体大の小林美月（4年）が2位となり、惜しくも4連覇の偉業は逃した。1年時からトップに君臨し続けた“棒高跳び女王”は涙。その周りに仲間の優しさがあった。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）日本インカレの優勝経験もあり、自己記録4