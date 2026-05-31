内田理央が主演を務め、渡邊圭祐が共演するドラマ『夫を殺したはずなのに』が、テレビ東京系にて7月6日より毎週月曜23時6分に放送されることが決まった。【写真】『夫を殺したはずなのに』原作書影本作は、何度死んでも不倫夫と愛人へ復讐（ふくしゅう）を繰り返すタイムリープ復讐サスペンス。料理上手な妻・莉乃と優しい夫・慶太。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によっ