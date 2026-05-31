Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第9話が30日に放送。怒涛の展開に驚きの声が相次いでいる。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第9話衝撃の真実が発覚ようやくお互いの気持ちを確かめあったエータ（宮舘）とくるみ（臼田あさ美）。幸せな時間を過ごす2人だったが、そんなとき、未来から時沢レオ（番家天嵩）がやってきてエータに驚く