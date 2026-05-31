町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第8話が30日に放送され、タツキ（町田）が別れて暮らす息子・蒼空（山岸想）の行動に衝撃を受けると、ネット上にも「こんなのトラウマ」「一線超えてるよ」「つらすぎる…」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】優（比嘉愛未）の隣で険しい表情の息子・蒼空（山