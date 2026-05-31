インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーが、３０日までにインスタグラムを更新。愛犬と友人で過ごすプライベートショットを公開した。「いつかの幼馴染とワンコ連れてランチ」とつづった瀧山。タイトなトップスにピンクのキャップを合わせ、愛犬のトイプードル・小虎を抱きかかえるショットを披露した。また、「お友達ワンコのお菓子を狙う小虎永遠にいたずら止まらない」と小虎の鋭い視線を捉えた