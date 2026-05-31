夫婦で家づくりをしていると、小さなトラブルが思わぬ形で印象に残ることがあります。今回は、筆者が体験した打ち合わせ当日に起きた“寝坊”から始まった口論と、その後の予想外の展開について。険悪だった空気が一瞬で変わった、少し笑えるエピソードです。 寝坊から始まった険悪な朝 家づくりの打ち合わせ当日、夫が寝坊しました。 何度起こしても起きず、これ以上声をかけると機嫌が悪くなりそうだったため、私は5