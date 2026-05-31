◆ファーム・リーグ巨人１０―４阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）１５安打１０得点の快勝の中で、ひときわ輝いた。巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）がファーム・リーグ、阪神戦（Ｇタウン）で３安打２打点と躍動。直近５試合は２２打数９安打で打率４割９厘と好調だ。「大振りしないことを心がけています。狙った球を狙ったところにいい感じに打てました」と振り返った。４回先頭で左中間二塁打を放