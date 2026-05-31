◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）第９回葵Ｓ・Ｇ３が３０日、京都競馬場の芝１２００メートルで行われ、５番人気のデアヴェローチェが直線で抜け出し、重賞初制覇。父マテラスカイに初のＪＲＡタイトルを贈った。◆北村友一騎手４度目の騎乗で初勝利。重賞は天皇賞・春（クロワデュノール）以来、今年３勝目。通算４１勝目。◆上村洋行調教師４頭目の出走で初勝利。重賞は２５年鳴