◆米大リーグナショナルズ―パドレス（３０日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）パドレスのフェルナンド・タティス外野手（２７）が３０日（日本時間３１日）、敵地・ナショナルズ戦に「１番・二塁」でスタメン出場し、待望の今季１号を放った。ようやくタティスに１号が出た。２―１で１点をリードした５回１死走者なしの３打席目。昨季まで巨人でプレーしていたナショナルズの先発左腕・グリフィンの直球を捉えると