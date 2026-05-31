会社を背負って立つ社長には、「気前よく」とはいかないまでも、「ドケチ」であってほしくはない。しかし、投稿を寄せた30代女性は、親会社の意向で就任した「雇われ社長」のお金の使い方にドン引きしている。会社の経費で自分の昼食代を落とそうとしたり、部内の自腹飲み会に「主賓としてタダで参加」しようと目論んだりするというのは前編で紹介した通りだ。その社長が実際に参加してきた飲み会で、女性を激怒させた決定的な事件