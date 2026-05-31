いくら親会社が決めただけの「雇われ社長」でも、社員どうしの自費の飲み会にタダで参加しようとするのはありえない。投稿を寄せた会社員の30代女性は、数年の間に次々に交代した「雇われ社長」の下で働いている。歴代の社長は「自分が起こした会社ではない」というわきまえがあったそうだが、現在就任中の社長のお金の使い方にはドン引きしているという。（文：篠原みつき）経費使い放題？「接待飲み会・接待ランチが激増している