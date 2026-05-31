森保監督は前日会見で遠藤と吉田の先発を明言北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦する。前日会見に出席した森保一監督は「W杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくことを狙いのひとつに考えています。出場時間の少なかった選手、怪我あがりの選手をより長い時間起用して編成をしていきたい」と起用法を明かした。この試合