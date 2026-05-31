2025年6月、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。今回は、長田さんががん転移の告知を受けた際の心境を明かした第2回から一部を紹介します。【画像】神奈川県伊勢原市にある東海大医学部付属病院◆◆◆告知されたとき、人はどんなリアクションを取るか2年前の6月24日、僕は前立腺がんが背中の胸椎と肺に転移していることを告知された。翌月に受ける予定の前立腺がん摘出術の術前検査で見つかった転移