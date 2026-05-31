『散歩哲学』（ハヤカワ新書）の著書がある作家・島田雅彦さんと、現代社会に鋭い視線を向ける哲学者・國分功一郎さん。かねて親交のあるふたりが「散歩の哲学」を語り合う。【画像】アリストテレス（右）とプラトン。古代ギリシャの哲学者たちは歩きながら議論をした◆◆◆キクラゲをつまみ食い國分島田さんは、普段はどんな散歩をされているんですか。赤羽でいろんな飲み屋さんにいったり……。島