ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、本拠でタイガースと対戦し、7−1の快勝で4連勝を飾った。西田陸浮外野手（25）は「9番・中堅」で先発出場し、7回にメジャー初の適時打を放つなど3打数1安打1打点で勝利に貢献した。試合前のスタメン発表時に名を連ねていなかった西田。だが、6番・中堅でスタメン予定だったヒルがスクラッチにより、「9番・中堅」での先発出場。3−1の7回の2死三塁で迎えた第3打席に右前打を放ち、メ