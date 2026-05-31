◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-0DeNA(30日、ベルーナドーム)DeNAに加入し初のスタメンマスクをかぶった捕手の古市尊選手が試合を振り返りました。古市選手は昨季まで西武に所属し今季からDeNAでプレー。この日は古巣との対戦となり「9番・捕手」として出場しましたが、0-6で敗戦となりました。試合後、古市選手は「勝ちたかったです。抑えたかったので。知っている選手もいた中で、勝ちたかったですね」と悔しさをにじませました。