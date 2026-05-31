俳優の余貴美子が今月12日、70歳の誕生日を迎えた。公開中の映画『箱の中の羊』（是枝裕和監督）には、主演のひとり綾瀬はるかの母親役で出演している。同作は今月フランスで開催されたカンヌ国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされたことが記憶に新しい。（全2回の1回目）【特別グラビア】まっすぐな瞳が美しい…90年代に撮影された余貴美子の貴重写真余は今回のカンヌ映画祭には出席しなかったが、いまから17年前