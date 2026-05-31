■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』芸人バラエティ軍に参戦今年2月、惜しまれながらも初代体操のお姉さんを卒業した“あづきおねえさん”こと秋元杏月が、6月1日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）に出演する。卒業後初となるバラエティー収録に緊張しながらも挑む。【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ櫻井翔がMCを務める同番組は、主