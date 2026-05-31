アジア大会の会場となる名古屋市瑞穂区の瑞穂公園陸上競技場で、コンコースの床に、長さおよそ12センチのコンクリート片が落下しているのが見つかりました。 【写真を見る】アジア大会のメイン会場となる瑞穂公園陸上競技場で、コンクリ片が落下しているのが見つかる名古屋・瑞穂区 名古屋市によりますと30日午前8時過ぎ、瑞穂公園陸上競技場の3階コンコースの車いす席の床に、コンクリート片が落ちて