正捕手として日本を代表する技術力を持っていた山本（右）。そんな先輩の背中を必死に追っていた松尾（左）にとって、今回のトレードは小さくない衝撃だった(C)産経新聞社目の色が変わった高卒4年目の逸材捕手その一報は、あまりにも突然だった。5月12日、山本祐大がソフトバンクにトレードされた。打線のクリーンアップも任せられる打力の持ち主であり、守備面でも投手陣の信頼を勝ち得ていた扇の要の移籍は、ベイスターズ内