目的地にたどり着くために乗るべき電車と駅が、分からなくなってしまった。【まさかの展開】「電車にのらなきゃ」とホームへ向かおうとしたら、40代ぐらいの女性がこちらをめがけて駆け寄って来る見知らぬ人に声をかけ、聞いてみる......ふと気づくと、その人の後ろを走って追いかけていた。大阪府在住の50代女性・Cさんの体験談。＜Cさんからのおたより＞私がまだ20代の時、とある場所でパーティがありました。電車で向かう途中、