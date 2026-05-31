解体・撤去作業が進む大阪・関西万博の会場跡地＝4月13日、大阪市此花区夢洲（写真：共同通信社）閉幕から8カ月近く経った「大阪・関西万博」。地元の経済界やメディアはこぞって「成功」と総括するが、実際はどうなのか。折しも、来春には大阪市の廃止を問う「大阪都構想」住民投票が行われる見通しになった。推進する大阪維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事は「万博が成功し、都構想への思いが強くなった」と語るが、万博は成功