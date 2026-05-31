「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）今日こそ、トンネルを抜ける！広島が球団史上初の交流戦開幕５連敗を喫した。みずほペイペイドームでは、２０２１年から１分を挟んで９連敗と“鬼門”で苦しむ状況が続く中で、坂倉将吾捕手（２８）の孤軍奮闘の活躍が光った。４試合ぶりの安打となる先制打を含む２安打２打点と、復調をアピール。現状打破を目指し、勝利につながる一打を放っていく。交流戦の“