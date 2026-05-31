○ホワイトソックス7−1タイガース●＜現地時間5月30日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが4連勝を収め、今季最多の貯金4に更新。西田陸浮外野手（25）は「9番・中堅」で先発出場し、MLB初タイムリーを放つなど3打数1安打、1打点を記録した。2対1と1点リードで迎えた7回裏、ホワイトソックスはエドガー・クエロの2号ソロで1点を追加。さらに二死三塁の好機で西田が第3打席に入ると、5年連続2桁勝利の先