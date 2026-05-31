元モーニング娘のメンバーでタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、３０日までに自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターとコラボしたコスメに囲まれる幸せ空間を公開した。サンリオの人気キャラクター・ハローキティとコスメキッチンのスペシャルコラボレーションのモデルを務めている希空。ハローキティに寄せた顔文字を添え、様々なコラボコスメやグッズなどの限定アイテム