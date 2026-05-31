巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が今季６勝目を懸け、３１日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。前日３０日は敵地でキャッチボール、ランメニューをこなし最終調整。３０日現在、６３本塁打で１２球団トップを独走する重量級の相手打線に対し「初球からしっかり振ってくる。入りだったりを気をつけたい」と丁寧な投球を誓った。初めての交流戦。ビジター球場での登板も今季９試合目で初となる。試合前練習からプレ