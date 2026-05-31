ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。 想像しているよりもヘッドは遠回りする 切り返し以降のダウンスイングでは、ヘッドの通り道を意識し、バックスイングと同じ軌道をなぞって振り下ろしてくる感覚が必要です。 この軌道は、多くの人が考えているよりもかなり遠回り。「打つ」とか「叩く」意