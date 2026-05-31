プロ野球セ・パ交流戦は30日、6試合が行われました。唯一交流戦4戦全勝だった中日がオリックスに敗れました。西武はDeNAに6-0で完封勝利。広島と楽天はまたも試合に敗れ5連敗としています。この結果、西武が首位に浮上。ソフトバンクと中日がその後ろを追いかけます。＜5月30日の交流戦結果＞◆オリックス 3-1 中日勝利【オリックス】田嶋大樹(2勝1敗)敗戦【中日】大野雄大(5勝2敗)セーブ【オリックス】マチャド(15S)本塁打【オリ