俳優・内田理央（３４）が、テレ東系ドラマ「夫を殺したはずなのに」（７月６日スタート、月曜後１１・０６）に主演し、復讐（ふくしゅう）妻役を演じることが３０日、分かった。原作は、松本まりか主演で２４年に放送され、ＴＶｅｒアワードドラマ特別賞などを受賞した「夫の家庭を壊すまで」と同じ赤石真菜氏の同名漫画。夫役の俳優・渡邊圭祐（３２）とは初共演となる。内田は何度死んでもタイムリープして不倫夫と愛人