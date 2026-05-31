サッカーの欧州CLで優勝したパリ・サンジェルマン＝30日、ブダペスト（ゲッティ＝共同）【ブダペスト共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ブダペストで決勝が行われ、パリ・サンジェルマン（フランス）がアーセナル（イングランド）を下して2年連続2度目の優勝を果たした。延長を終えて1―1で、PK戦を4―3で制した。前半6分に先制を許したが、後半20分にデンベレがPKを決めて追い付いた。PK戦では5人中4人