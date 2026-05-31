パナソニックの公式Xが28日、どの家庭でも日々使用されている「電源タップ」の買い替えの目安について解説した。【画像・写真】「一生使えると思ってた」パナソニックが電源タップの交換目安などについて解説投稿では、「電源タップの交換目安は、3〜5年と推奨されています。いつから使っているか分からない…という方は、コード部に製造年が記載されている場合がありますので、一度ご確認ください。交換時には、コードに使用