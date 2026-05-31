ゴールド輝くカロクロトヨタの台湾法人は2026年5月5日、SUV「カローラクロス」の特別仕様車「カローラクロス60周年記念コレクターズエディション」を発売しました。「カローラ」シリーズは、1966年に日本で初代の発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「“カローラクロス」です！ 画像で見る（69枚）時代や地域