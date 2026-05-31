小学校・中学校と不登校を繰り返していた男性が、いま、福井県で社会人としての歩みを進めています。倉敷市出身の間野凛太郎さんです。 【写真を見る】不登校を繰り返していた青年が社会に羽ばたく…「吉備高原希望中学校」若者たちが全寮制の共同生活で育んだこと【前編】 その間野さんが人生を立て直すきっかけとなったのが、岡山県吉備中央町にある全寮制の学び舎「吉備高原希望中学校」。地元の学校に馴染めなかった生徒たち